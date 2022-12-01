برعاية رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل‬ أ.د.عبدالله بن محمد الربيش انطلقت فعاليات ندوة طب الأسنان الـ15 يوم أمس (الأربعاء)، بعنوان «الابتكار في طب الأسنان» من تنظيم كلية طب الأسنان بالجامعة وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين محلياً وعالمياً والتي تستمر 3 أيام بفندق الشيراتون بالدمام، وبحضور نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار ا.د.فهد الحربي، ومعالي مدير جامعة الملك فيصل (سابقاً) أ.د.يوسف الجندان.

رئيس الجامعة أ.د.عبدالله الربيش أوضح قائلاً: تسعى الجامعة ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية المنبثقة مع الرؤية الوطنية إلى تقديم خدمات معرفية وبحثية عالية الجودة وبمشاركة مجتمعية فاعلة، وتعمل جاهدة على تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار وتعزيز الشراكة مع مكوناتها المختلفة وتوفير مقومات النجاح لها من خلال وضع الأنظمة والتشريعات التي تساعد في صناعة واتخاذ القرار وخلق البيئة الداعمة والمحفزة، وتوفير فرص تبادل الخبرات والتجارب للوقوف على أبرز التقنيات الحديثة وإتاحتها كممارسات وسياسيات وتطبيق تضمن من خلالها مواكبة التطور والنمو المتسارع في مختلف المجالات ومن ذلك الجانب الطبي والخدمات الصحية المقدمة من خلال مستشفياتها.

فيما أوضحت عميدة كلية طب الأسنان بالجامعة أ.د. جيهان الحميد: قائلة هذه الندوة احتضنت مجموعة مميزة من الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم بقواعدهم العلمية ومدارسهم المتنوعة لاستعراض «الابتكار في طب الاسنان» وتأتي هذه الندوة تزامناً مع مرور 20 عاماً على إنشاء كلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل التي تهدف إلى إبراز دور الجامعة في دعم مجال الابتكار، وأشارت د. الحميد إلى أن هذا اللقاء يسلط الضوء على الابتكارات الحديثة في جميع تخصصات طب الأسنان بما يحقق النفع على مهنة طب الأسنان.

وأضافت د.الحميد: يشارك في البرنامج العلمي 17 من نخبة المتحدثين من داخل وخارج المملكة ليتم تقديم 15 محاضرة علمية و11 ورشة عمل تدريبية تهدف إلى التعريف وتطبيق الابتكارات الحديثة في طب الأسنان مما يعزز ويحسّن مستوى الممارسة المهنية لدى أطباء الأسنان، كما تم اعتماد ساعات التدريب المستمر من الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية بما يزيد على 100 ساعة تدريب مستمر معتمدة.

من جانبه أوضح وكيل كلية طب الأسنان للشؤون الأكاديمية د.مهند الحريقي، قائلاً: تأتي هذه الندوة تماشياً مع توجه المملكة العربية السعودية و رؤية المملكة 2030 ومع الخطة الإستراتيجية للجامعة في مجال الابتكار.

وأضاف الحريقي: شارك على هامش الندوة «مسار الابتكار» بـ 17 ابتكاراً التي تمت من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في علوم ومجالات عدة مختلفة، إذ شاركت كلية التصاميم بـ 9 ابتكارات علمية وشاركت كلية طب الأسنان بـ 5 ابتكارات وكلية علوم الحاسب بـ 3 ابتكارات، ونهدف من مثل هذه الفعاليات إلى عرض هذه الابتكارات التي تسهم بالإيجاب في مختلف مجالات الحياة.