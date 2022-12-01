أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن مطار الملك سلمان، سيسهم في حل الكثير من التحديات لجلب أعداد كبيرة من السياح والمسافرين، مبيناً أن ارتفاع تكاليف السفر هو التحدي الذي واجهناه بعد مرحلة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «مستقبل محطّات المطار، ومفهوم المطارات الحديثة»، ضمن أعمال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة تحت شعار «السفر من أجل مستقبل أفضل»، المقامة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، بمشاركة المدير العام للمجلس الدولي للمطارات لويس فيليب دي أوليفيرا، والرئيس التنفيذي لمطار نيوم جونسيلدن. وناقش المتحدثون خلال الجلسة الحوارية الرؤى الجديدة والتغيرات التي يشهدها قطاع السفر، إضافة إلى مستقبل محطات المطار ومواكبتها للعصر السياحي الحديث نظراً لما تشكله من طابع للمدينة وفق طبيعتها، متطرقين إلى عدة محاور منها المقومات السياحية الجاذبة في مطارات المدن العالمية، والتنافسية العالية في تصميم المطارات.