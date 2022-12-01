أكمل ديوان المظالم، البرامج التدريبية التي أقامها خلال شهر ربيع الآخر 1444هـ؛ لتفعيل قضاء التنفيذ الإداري، الذي نظمها لعدد من قُضاتِه تمهيداً لافتتاح محكمة التنفيذ الإدارية وتفعيل دوائرها.ونفذ ديوان المظالم خلال هذه البرامج (125) ساعة تدريبية في (5) برامج على مدار (24) يوماً لنحو (90) قاضيًا؛ بهدف شرح طبيعة قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم ومُنازعتِه وإجراءاته وما يحتاجه القاضي أثناء العمل في قضاء التنفيذ الإداري من آليات وتنظيمات رقمية تستجد مع افتتاح المحكمة.