كشفت وزارة العدل، عن استفادة أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمة إنشاء عقد زواج خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 1444هـ.وأوضحت الوزارة، بأنه يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونيا من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة «ناجز» Najiz.sa، واختيار الجهة، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب.وتهدف خدمة إنشاء عقد زواج إلى توثيق البيانات إلكترونيا، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.