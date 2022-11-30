التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم (الأربعاء)، وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.

‏‌عقب ذلك أقام وزير الخارجية مأدبة عشاء رسمية تكريماً لوزير خارجية دولة الكويت والوفد المرافق له.

حضر جلسة المباحثات مدير عام إدارة الدول العربية السفير مسفر الغاصب، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الصباح، ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد المري.