تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يُنظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، يومي السادس والسابع من ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، مؤتمر «اللغة العربية في المنظمات الدولية»، وسط حضور نوعي من المنظمات الدولية الكبرى، وبمشاركة متخصصين ومهتمين باللغة العربية.

ومن المُقرر أن يناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: «الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية»، و«البعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك»، و«اللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول»، و«الترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية؛ الواقع وآفاق المستقبل»، و«مبادرات ومشروعات لتمكين حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية».