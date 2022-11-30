أكد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الدور المناط بالقطاع الثالث «غير الربحي» في تعزيز دور المجتمع الأهلي في ظل ما تبذله القيادة الرشيدة في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، ودورها المهم والحيوي في توفير كل الإمكانيات والدعم والمساندة للفئات المستفيدة.

وأشاد أمير الباحة خلال استقباله مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شائق بن محمد آل شائق، بدور الجمعيات والمبادرات في توفير مصادر تمويلية متنوعة ومستدامة لتنمية الموارد المالية وشمولية أدائها وجودة برامجها التي حققت نتائج مميزة.

وتسلم الأمير حسام بن سعود التقرير الفني الراصد أداء الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية خلال عام 2022، وناقش أساليب و وسائل تطوير العمل، مثمناً نيل الجمعيات الأهلية بمنطقة الباحة درجة متقدمة في معيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح ضمن تقرير الحوكمة.

وبارك أمير منطقة الباحة فوز مركز التأهيل الشامل في المنطقة على جائزة التميز على مستوى السعودية والحصول على نسبة أداء تجاوزت 83%؜ لعام 2022.

فيما اطّلع الأمير حسام بن سعود على كافة الأعمال المنجزة في محافظة بني حسن، وأكد خلال استقباله محافظ بني حسن الدكتور عبدالله بن علي الشمراني، أهمية مضاعفة الجهود في مختلف إدارات المحافظة لما فيه خدمة المواطنين والمقيمين.