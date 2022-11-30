صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط 2,035,200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (4) أشخاص: مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد النجيدي، أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.





