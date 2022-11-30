قدّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، مساء أمس (الثلاثاء) بأبها، التعازي والمواساة للمواطن إبراهيم آل السعيد من محافظة رجال ألمع وذلك في وفاة ابنه محمد وأسرته، إثر حادثة مرورية أليمة وقعت على طريق الرين، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.



وكانت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، تلقت صباح الجمعة الماضي، بلاغاً عن وقوع حادثة تصادم بين مركبتين بالقرب من هجرة النميص على طريق الرين، وكانتا تقل عدداً من الركاب، وتم توجيه 6 فرق إسعافية، وتبين وجود 9 حالات وفاة وإصابتيْن، راوحت بين المتوسطة والطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقل الحالات إلى مستشفيي وادي الدواسر ورنية العام.