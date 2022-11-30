في إنجاز جديد، دخلت جامعة بيشة ولأول مرة في تاريخها ضمن تصنيف 2022 TIEMS العالمي للجامعات العربية، إذ حلت في المرتبة 121- 140 عربياً.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي عن سعادته بما حققته الجامعة، مقدماً التهنئة لمنسوبي الجامعة أساتذة وطلاباً وإداريين.

وأكد «صفحي» أن هذا الإنجاز التاريخي تحقق بفضل العمل الدؤوب والمتواصل، والحرص على تطبيق المعايير الدولية. مشيراً إلى أنه يعد خطوة في طريق تحقيق إستراتيجية الجامعة، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز تنافسية الجامعات السعودية عربياً وإقليمياً وعالمياً.

يذكر أن تصنيف TIEMS للجامعات العالمية Times Higher Education World University rankings هو أكبر وأضخم تصنيف للجامعات على مستوى العالم؛ إذ يضم في نسخة عام 2022 أكثر من 1600 جامعة من 99 دولة حول العالم.