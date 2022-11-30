كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة إنشاء عقد زواج، بلغ نحو 60 ألف مستفيد خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1444.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونياً من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة ناجز Najiz.sa، واختيار الجهة، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب.

وتهدف خدمة إنشاء عقد زواج إلى توثيق البيانات إلكترونيًا، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج في السعودية من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

يذكر أنه يمكن للأزواج الراغبين في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج الدخول على بوابة «ناجز» التابعة للوزارة، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة.