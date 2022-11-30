التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة بمنطقة تبوك عماد الفاخري، وأعضاء المجلس الجديد.وأكد أمير المنطقة على دور المجلس للقيام بواجباته ومسؤولياته بالمنطقة والنهوض بأعماله وبرامجه ونشاطاته الحالية والمستقبلية، موضحاً أهمية نقل ما بالمنطقة من فرص استثمارية كبيرة في المجالات المختلفة إلى المستثمرين ورجال الأعمال والتعريف بها. وأشار الأمير فهد بن سلطان، إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تعيشها المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، من خلال مشاريع رؤية المملكة 2030 التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة وتروجينا)، التي ستعود بالنفع للوطن والمواطن.ونوه إلى دعم جميع أعمال الغرفة من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم. من جهته، أشار الفاخري، إلى أن توجيهات أمير تبوك ستكون نقطة انطلاقة المجلس في دورته الجديدة، وأن الجميع سيعمل على النهوض بدور الغرفة التجارية بالمنطقة لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين والمنتسبين بكل طاقتها.