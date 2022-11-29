شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة استقطاب الغرفة التجارية لرجال الأعمال، والمستثمرين، وتسويق الفرص الاستثمارية للمنطقة، وبذل المزيد من الجهود لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخدمة التنمية.وتطلّع خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة الباحة محمد بن سعيد المعجباني، وأعضاء المجلس، إلى التنسيق بين الغرفة والمؤسسات الخدمية، لتنمية القطاع التجاري والسياحي لخدمة أبناء المنطقة وزوارها، وإقامة ورش عمل فاعلة، ومحاضرات ودورات تدريبية، مؤكداً استعداد الإمارة والجهات المعنيّة لدعم وتشجيع أنشطة الغرفة، في ظل الدعم اللامحدود لدفع عجلة التنمية ودعم القطاع التجاري في أرجاء الوطن.وتسلم أمير منطقة الباحة التقرير الخاص بمشاركات الغرفة خلال صيف هذا العام بمدينة الباحة والمحافظات، والفعاليات والبرامج التي توثق جهود غرفة الباحة خلال الفترة الماضية، ومبادرة الغرفة لاستقبال ضيوف وزوار المنطقة بمطار الملك سعود خلال فترة الصيف، واطلّع على أبرز الإنجازات والخطط والأنشطة والفعاليات التي تعتزم الغرفة تنفيذها خلال الفترة القادمة، وتطلعات الغرفة لتعزيز التعاون البناء بين القطاع العام والخاص بالمنطقة.