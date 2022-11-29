أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، اليوم (الثلاثاء)، توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي (الصندوق الصناعي) لتدريب أعضاء الصندوق من خلال برنامجين تدريبين هما: برنامج مهارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية كاوست.

وتهدف الشراكة إلى رفع مهارات القوى العاملة المحلية، والمساعدة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ومن خلال تقديم المزيد من التدريب الذي يدعم القطاع الصناعي، ستعمل الاتفاقية أيضًا على دفع عجلة التنمية وزيادة الصادرات وتنويع مصادر الدخل وتوسيع الإنتاج في السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

دَفع النمو المتسارع للقطاع الصناعي في المملكة إلى الحاجة لتوفير المزيد من التدريب لتنمية مهارات القوى العاملة المحلية. علاوة على ذلك، وبسبب النقص في مجالات معينة في الصناعة، وجدت الشركات الصغيرة والمتوسطة نفسها أيضًا في حاجة إلى مزيد من التدريب المتخصص، والذي يمكن لمبادرات تنمية الموارد البشرية أن تعالجه من خلال رأب الفجوة في مهارات الموظف الصناعي.

ستتركز جهود كاوست والصندوق الصناعي على تطوير وتحسين الأداء الصناعي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار زيادة الإنتاجية والكفاءة، ورفع مستوى المهارات في الصناعة المحلية. وستقوم كلتا المؤسستين بتطوير وتقديم ورش العمل وخطط التدريب، إضافة إلى الاستفادة من الاستخدام المشترك للمرافق والقدرات لتحقيق هذه الغاية. وسيكون الهدف في المحصلة النهائية هو بناء القدرات الابتكارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وسيركز برنامج مهارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كاوست على توفير التدريب من منظور الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه، ستوفر أكاديمية كاوست لأعضاء الصندوق الصناعي تدريبًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) من منظور بحثي.

الأهم من ذلك، سيتمكن المصنعون المحليون أيضًا من الاستفادة من خبرات كاوست وشبكة منصة الصناعة المتقدمة السعودية (Saudi AMHUB) والأنشطة التي يستضيفها صندوق التنمية الصناعية السعودي والمتعلقة ببناء القدرات والتعليم في مجالات التقنية العميقة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء (IoT)، والتحول الرقمي، والنماذج الأولية والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال البروفيسور توني تشان، رئيس كاوست بهذه المناسبة «إذا ألقينا نظرة فاحصة على الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة وهدفها لزيادة عدد المصانع في المملكة إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035، فمن السهل أن نفهم الحاجة إلى تضافر الجهود بين الكيانات والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة. ستعمل مذكرة التفاهم هذه على مواءمة مواهب وقدرات كاوست مع مجالات التركيز الخاصة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية مثل مصادر الطاقة المتجددة والكيماويات والأدوية والمواد الغذائية».

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم سعد المعجل، أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع كاوست، أحد أعضاء منصة الصناعة المتقدمة السعودية. وأضاف «نحن فخورون بهذه الشراكة المثمرة مع جامعة كاوست، والتي نهدف من خلالها إلى تحسين القطاعات الصناعية، وتبادل الخبرات، وتطوير المواهب الشابة».

كاوست دائماً في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالتعاون التقني العالي والعميق في السعودية. حيث ستستفيد شبكة الصندوق الصناعي الواسعة من الشركات المصنعة المحلية - إضافة إلى برامجها التي تدعم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة- من العديد من موارد الجامعة في العلوم والتوجيه وشبكة التقنية العميقة والتطبيق العملي للتقنيات المتطورة.