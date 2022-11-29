تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت، الدكتور حمد العدواني، انطلقت يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2022 في مركز جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) للمؤتمرات - الكويت، فعاليات قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام 2022، كأول حدث من نوعه في دولة الكويت، وذلك بحضور رؤساء وأكاديميين من جامعات ومؤسسات تعليمية إقليمية وعالمية.

يهدف المؤتمر بشكلٍ رئيسي لتبادل الخبرات حول بناء وتطوير رؤية شاملة بشأن قطاع التعليم العالي في المنطقة من أجل مستقبل أكثر استدامة. فضلاً عن مناقشة كيفية تعاون الجامعات بشكلٍ أفضل مع مختلف الشركات والمؤسسات التعليمية الأخرى لتطوير العلاقات ومعالجة الفجوات في المهارات، وتأمين الموارد البشرية لأهداف التطور والتنمية المستقبلية في المنطقة؛ واستكشاف كيف أن التحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة يكون محفزاً من خلال تبني نماذج تعليمية جديدة وتضمينها، مثل التعليم المصغر micro-credentialing وثقافة التعلم مدى الحياة Lifelong Learning.

وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت بافتتاحية رسمية عبّر فيها فيل باتي، عن أهمية هذه القمة في رسم السياسات المستقبلية للتعليم العالي من أجل جعل العالم أفضل في المستقبل. وأشاد بجهود جامعة AUM التي استضافت هذه القمة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكّد رئيس مجلس الأمناء في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية فهد العثمان، أن قمة تطوير التعليم نحو مستقبل مستدام هدفها الأساسي قياس الأثر الذي تلعبه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في نهضة التعليم لمستقبل أكثر استدامة. وثمّن العثمان الحضور الكبير في فعاليات هذه القمة حيث أن حضور نخبة مرموقة من رؤساء وأكاديميين من أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية، يؤكد قوة وأهمية هذه القمة في رسم السياسات التعليمية والاستدامة، وأهمية الابتكار الذي تعمل الجامعات على أن يكون الأداة الأساسية لحل المشكلات المستقبلية.

ويذكر أن القمة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وستتضمن جلسات حوارية، وجلسات تبادل الخبرات بين القيادات الأكاديمية والمؤسسات، إضافة إلى ورش عمل خاصة Masterclasses، ونشاطات اجتماعية للمشاركين. ومن أبرز المتحدثين: نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتطور في جامعة الفيصل في السعودية الأميرة مها السعود، ونائب رئيس جامعة نيويروك في أبوظبي مارييت ويسترمان، ورئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر Qatar Foundation فرانشيسكو مارموليجو، ورئيس البحوث المؤسسية والمعايير في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي فيليب بورنيل، ونائب رئيس مشارك للبحوث والدراسات العليا في جامعة قطر ناصر النعيمي، ومن الكويت، شارك كل من رئيس مجموعة الاستثمار والمسؤول الرقمي في شركة زين للاتصالات مالك حمود، وفجحان المطيري Completions Domain Champion في شلمبرجير.

وقبيل افتتاحية القمة، جال الزوار في المعرض الذي نظمته AUM في مركزها الثقافي، وتم فيه عرض بعض من مشاريع طلابها في مجال الفن والروبوتات، إضافة إلى إقامة جناح خاص لمؤسسة تايمز وأجنحة أخرى تابعة لمجموعة من الشركات الرائدة التي شاركت في القمة، وهي: دار نشر Elsevier، وشركة Anthology، وشركة Clarivate، وشركة Graide.

وقد اخُتتم اليوم الأول بأمسية فنية مقدمة من أوركسترا مجموعة الأحمدي للموسيقى.