أعلن مدير البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام أمين العقيلي نجاح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) منذ مطلع العام الحالي 2022 حتى الآن في نزع وتدمير 1413 لغماً مضاداً للأفراد، و31343 لغماً مضاداً للآليات، و34239 مخلفات حربية، و1319 عبوة ناسفة.وأشاد العقيلي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الدورة العشرين لدول الأطراف الموقعة على اتفاقية حظر الألغام (أوتاوا) في جنيف بدور السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي تزرعها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً التمديد لمشروع «مسام» لسنة أخرى على التوالي بدعم من المركز، قائلا: «إن المشروع يعمل في 29 مديرية في محافظات عدن، وأبين، والبيضاء، والضالع، وتعز، ولحج، والجوف، وصعدة، ومأرب، وشبوة اليمنية».وأشار إلى أن البرنامج الوطني نفذ خلال العام الجاري 487 زيارة مسح غير تقني في المناطق الملوثة بالألغام في اليمن، نتج عنها اكتشاف 68 منطقة مشتبهة الخطورة بمساحة 16 مليوناً و571 ألف متر مربع، و21 منطقة.. مؤكداً خطورتها بمساحة 25 مليوناً و917 ألف متربع مربع، واستفادة 542 ألفاً و782 شخصاً متأثراً بالألغام، كما أشار إلى أن عمليات المسح الأساسي تركزت في محافظات أبين وعدن والضالع ولحج وتعز والحديدة اليمنية.