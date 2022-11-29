بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألبانيا الرئيس بيرم بيغاي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.