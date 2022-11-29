بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية ألبانيا الرئيس بيرم بيغاي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية ألبانيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبّر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.