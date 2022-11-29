حددت وزارة التعليم يوم الأحد القادم موعداً لإجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وتشمل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، والمرحلة المتوسطة، ونظام المقررات بالمرحلة الثانوية، وتستمر لمدة خمسة أيام.من جانب آخر، أكدت الوزارة على كافة المدارس الثانوية للبنين والبنات ضرورة تخيير الطالب الراسب في نظام المقررات بين إعادة المادة أو حملها دون دراستها خلال الفترة من يوم الأحد القادم حتى الخميس. وبينت أن الإجراء يأتي وفق ما ورد في قواعد النجاح والرسوب بدليل التعليم الثانوي لنظام المقررات الصادر في 1439هـ، وما ورد في القاعدة الرابعة من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب.