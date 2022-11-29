أكدت الهيئة العامة للموانئ التزام كافة الوكلاء الملاحيين أصحاب البضائع بتوفير وسائط نقل للبضائع العامة والسائبة فور وصول السفن التابعة لهم وطلب ترصيفها.وأشارت إلى التزام كافة الوكلاء الملاحيين بإشعار السفن التابعة لوكالاتهم بالمحافظة على خطة التستيف للبضائع العامة والسائبة، وعدم تخزين ما يعيق فتح العنابر أثناء عمليات التفريغ فور ترصيفها.جاء ذلك في خطاب من اتحاد الغرف السعودية، اطلعت «عكاظ» على نسخة منه، المتضمن تعميم الهيئة رقم (18) لعام 2022، بشأن توفير وسائط النقل للبضائع العامة والسائبة.يأتي ذلك حرصاً على انسيابية العمليات التشغيلية لمناولة سفن البضائع العامة والسائبة وعدم توقف العمليات التشغيلية أو انخفاض معدلات التفريغ في الموانئ. وتؤكد الهيئة التزام كافة الوكلاء الملاحيين أصحاب البضائع بتوفير وسائط نقل للبضائع العامة والسائبة فور وصول السفن التابعة لهم وطلب ترصيفها، والتزام كافة الوكلاء الملاحيين بإشعار السفن التابعة لوكالاتهم بالمحافظة على خطة التستيف للبضائع العامة والسائبة، وعدم تخزين ما يعيق فتح العنابر أثناء عمليات التفريغ فور ترصيفها، حيث ستقوم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات النظامية للحفاظ على انسيابية العمليات التشغيلية بالميناء وعدم تأثر تقديم الخدمة على مستفيدي الأرصفة من السفن الأخرى، إضافة إلى احتساب فترة التوقف للعمليات التشغيلية وفق نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ وتعديلاته.