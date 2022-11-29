استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة هان بيونج جين، والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.ونوه القنصل الكوري هان بيونج جين، بالنهضة التنموية التي تعيشها المنطقة في المجالات كافة.وتسلم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية.