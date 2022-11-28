نظمت جمعية المصدرين الصناعيين، في الرياض، ملتقى شباب التصدير، الذي هدف إلى نشر ثقافة التصدير، وإبراز أهميته، وتمكين الشباب المصدرين من النفاذ إلى أسواق جديدة.

وأكد عمر الراجح رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين الصناعيين، أن الملتقى يأتي في سياق دعم الجمعية لشباب وشابات الوطن، للدخول في مجال التصدير، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية المملكة بتنويع مصادر الدخل.

وأوضح الراجح، أن الملتقى تطرق إلى آليات وإستراتيجيات التصدير، ومهارات التسويق الدولي، التي تساعد المصدرين، على التوسع في الأسواق، ودعم قدرتها التنافسية.

بدوره، أشاد المهندس حسام العسيري عضو جمعية المصدرين الصناعيين، بالحضور الكبير في الملتقى، والرغبة التي أبداها المشاركون في دخول عالم التصدير، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات غير النفطية.

من جانبها أكدت هيفاء الشلهوب عضو جمعية المصدرين الصناعيين، أن الملتقى أسهم بشكل كبير في نشر ثقافة التصدير، وإبراز أهميته، وتمكين رواد ورائدات الأعمال والمصانع الوطنية من النفاذ إلى الأسواق الدولية.

من جهته، أشار خالد الصويلح - مدير تطوير أعمال -، إلى تناول ورش الملتقى للأولويات الخاصة بالرواد في مجال التصدير، والمنافسة في السوق وكذلك أهمية عمل الدراسات الخاصة بالتسويق والتسعير وتواجد المنتج في الأسواق الدولية وتحسين مستوى الجودة.