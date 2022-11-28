ثمن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي في الرياض.

وقال: «إن هذا المشروع يأتي امتداداً للدعم الكبير والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة واهتمام ولي العهد حيث سيكون لهذا المشروع بالغ الأثر في تعزيز الاقتصاد والسياحة والنقل في المنطقة، وسيعزز من مكانة العاصمة الرياض لتكون بوابة للعالم، وجسراً يربط الشرق والغرب».

وأضاف أمير الرياض: «إن المشروع الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومعززاً لخطط جعل العاصمة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ومواكباً لما تشهده الرياض من نمو سكاني، ونشاط اقتصادي وسياحي وثقافي وصناعي ورياضي، مما سيسهم في دعم جهود المملكة في التنوع الاقتصادي».

ونوه بما تضمنه إعلان ولي العهد بوضع الاستدامة ضمن أولوياته، وأن يكون ضمن المشروعات الصديقة للبيئة ومدعوماً بموارد الطاقة المتجددة، وبتصاميم تحاكي الثقافة السعودية.

وفي ختام تصريحه سأل أمير الرياض المولى -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه واستقراره وازدهاره.