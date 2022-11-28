التقى مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل (ICO) الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين بمدير عام المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) الدكتورة مونيكا إليوت، وذلك خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية، والتي اجتمعت خلالها مع الأمين العام المكلف للمنظمة الدولية للإبل (ICO) خالد العجمي، وتم تبادل الرسائل بين المنظمتين لما له من الأثر الإيجابي لقطاع الإبل والتي تم من خلالها بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام الثنائي المشترك في مجالات الوقاية من أمراض الإبل ومكافحتها، وتربية الإبل ورعايتها، واستخدام المنتجات الطبية البيطرية في الإبل.

وتمت مناقشة القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة الإبل والمربيين من النواحي الصحية والاقتصادية، كما أكد الطرفان على تبادل الخبراء والمعلومات بين المنظمتين، الأمر الذي سوف ينعكس بشكل ايجابي على قطاع الإبل،حيث تم تقديم الدعوة للمنظمة الدولية للإبل (ICO) رسمياً من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WAOH) لتصبح عضوا في شبكة الشرق الأوسط للإبل (CAMENET)

كما تمت مناقشة تسمية وتسجيل الإبل وجواز السفر وفحص المادة الوراثية، والعمل على هذه المبادرة لعولمتها عبر المنظمة الدولية للإبل (ICO) بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WAOH).

و تم التطرق إلى التعاون بين المنظمتين للتحضير للسنة الدولية للإبليات 2024، وتمت مناقشة المعايير والمواصفات التي وضعتها المنظمة العالمية لصحة الحيوان لنقل الحيوان والتي يمكن تطبيقها والاستفادة منها لوضع معايير ومواصفات لنقل الإبل.

وأكد الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ضرورة العمل كفريق مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، وقدم دعوة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان لحضور النسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، وللوقوف على المنافسات والمناشط المرافقة.