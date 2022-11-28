وجّه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمانة الباحة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات خلال موسم الأمطار في جميع المحافظات، والرفع بشكل مستمر عن المناخات المتوقعة، لتفادي آثار السيول.



واطلع خلال لقائه أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، على المخطط الإستراتيجي الشامل لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول بمنطقة الباحة، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التي ستنفذها الأمانة والبلديات لمواجهة أخطار الأمطار والسيول خلال الفترة القادمة.

من جهة ثانية، شدد الأمير حسام بن سعود، خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، على ضرورة العناية بجودة التعليم ما يُمكّن للطلاب والطالبات من تخطي تحديات المستقبل. وأكد على مضاعفة الجهود في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة، وبناء منظومة متكاملة قادرة على الوفاء بمتطلبات المستفيدين، وتنمية القدرات ودعم المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسلّم أمير الباحة تقارير عن زيارة فريق العمل بالإدارة لمحافظات المنطقة، ومعرض إبداع 2022 وتفعيل برنامج التوعية بأضرار المخدرات وبرنامج تشغيل الأسر المنتجة للمقاصف المدرسية، واليوم العالمي للطفولة المبكرة، واحتفاء الإدارة باليوم الوطني، وباليوم العالمي للمعلم.