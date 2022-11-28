رفض مجلس الشورى تعديل نظام معهد الإدارة العامة، بنقل إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى معهد الإدارة، كما صوّت المجلس بالموافقة على عدم ملاءمة دراسة اقتراح مشروع «نظام إدارة الهوية الرقمية» المقدّم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.



وناقش المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة المنعقدة اليوم (الإثنين)، حضورياً، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد بن إبراهيم آل الشيخ، تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حول مشروعي اللائحتين، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للعام المالي 1442/1443هـ وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.