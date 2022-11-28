أعلن مرور منطقة الرياض، مباشرته حادثة سقوط جمل من مركبة على طريق تركي الأول، نتج عنه تضرر مركبة.

وكشف حساب «المرور السعودي» أنه تم التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّمه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مرتادو مواقع وتطبيقات منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا صباح اليوم (الاثنين) مقطع فيديو يظهر هروب جمل على طريق سريع في عكس اتجاه سير المركبات، مما أدى إلى مفاجأة قائدي المركبات الذين حاولوا تفادي الاصطدام به، فيما أظهر الفيديو لحظة ارتطام إحدى المركبات به، إلا أن الجمل نهض مجددا وأكمل السير.



