أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تأهيل 6189 متدرباً ومتدربة في مجالات السياحة والفندقة، لتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي؛ لمواكبة تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.وأوضح المتحدث الرسمي للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن المؤسسة بدأت منذ سنوات في تصميم وتقديم برامج تدريبية متخصصة؛ لتأهيل المواطنين والمواطنات للعمل في هذا القطاع وقيادة منشآته، من خلال برامج تدريبية متنوعة في مجالات السياحة والضيافة، في 4 كليات تقنية للبنين، و7 كليات تقنية للبنات، إضافةً إلى تشغيل 4 كليات متخصصة بشكل كامل في السياحة والفندقة، في كل من مدن ومحافظات المدينة المنورة، والمزاحمية، والطائف، والرس.وأشار العتيبي إلى أن المؤسسة تنفذ عدة مسارات، لسد حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية في مجالات السياحة والفندقة والضيافة، بالتعاون مع شركائها من قطاع الأعمال، إذ يتم حالياً تشغيل 7 معاهد وأكاديميات متخصصة بمختلف مناطق المملكة، في إطار برنامج الشراكات الإستراتيجية بالمؤسسة.يُشار إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل بشكل تكاملي مع عدة جهات ذات علاقة بسوق العمل، لدراسة مختلف المسارات المهنية الجديدة والتخصصات المستقبلية، بهدف تصميم وتقديم برامج تدريبية تواكب احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي بالمملكة.