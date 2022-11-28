أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني، السعي إلى تعزيز التعاون مع القطاعات الوظيفية كافة وتدعيم علاقات الشراكة معها لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطبيق إستراتيجية التوطين الرامية إلى توظيف أكبر عدد ممكن من الخريجين والخريجات وزيادة نسبة التوطين في جميع القطاعات، مشيداً بدور المؤسسة في دعم خريجيها وتأهيلها نخبة من أصحاب المهارات والنماذج المشرفة من خريجيها وفق معايير ومتطلبات سوق العمل ومتابعة تعزيز مهاراتهم المهنية.جاء ذلك خلال تدشينه الموقع الإلكتروني لملتقى التوظيف: «الجيل التقني» TechGen2023، الذي تنظمه الإدارة وتستضيفه الكلية التقنية للبنين يناير القادم بجدة، ويستهدف توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة لمخرجات المنشآت التدريبية للبنين والبنات من كليات تقنية ومعاهد صناعية في كبرى الشركات والمؤسسات.