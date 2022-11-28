نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ورشة عمل بعنوان «أساسيات التواصل بلغة الإشارة»، لعدد من القطاعات الحكومية، للتعريف بأساسيات التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية من الصم، وتوعية القطاعات الحكومية حول التعامل مع فئات الصم من خلال معرفة أساسيات لغة الإشارة مثل الأيام والأشهر ورموز المدن وغيرها.وشهدت الورشة مشاركة العديد من الجهات، من ضمنها المركز الوطني للفعاليات، والهيئة العامة للترفيه، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والعديد من القطاعات ذات العلاقة، إذ شارك الجميع في بعض التجارب العملية مع ذوي الإعاقة السمعية، وكيفية التواصل معهم بشكل فعّال.وسبق للهيئة تنظيم العديد من ورش العمل التوعوية في التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق مجتمع شامل يعزز الاندماج في المجتمع ومتوافق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة ومستهدفات رؤية 2030.