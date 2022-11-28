شدد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على أهمية العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن مشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات بتبوك بما فيهما من مكونات ليسا لمجلس المنطقة فحسب، بل لاحتواء الأنشطة والفعاليات كافة التي تهم أبناء وبنات المنطقة، ولاحتضان أي مؤتمر على أي مستوى بشكل منظم وحديث، موجهاً القائمين على المشروع بضرورة مضاعفة الجهود لإنجازه في وقته وزمانه المحددين.جاء ذلك خلال تفقده أمس، (الأحد)، مشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك، واطلع خلال الجولة على مختلف أقسام المشروع المقام على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين بمساحة 8 آلاف متر مربع، واستمع لشرح عن المبنى وما يتضمنه من إدارات وأقسام، وقاعة مؤتمرات بسعة 210 أشخاص، وصالة اجتماعات ومحاضرات تتسع لـ 180 شخصاً، إضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.