عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مع وزير الداخلية بجمهورية مصر العربية اللواء محمود توفيق، اليوم، جلسة مباحثات رسمية، في ديوان الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة، رحب وزير الداخلية بنظيره المصري، منوهاً بالتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الشقيقين.

كما شهدت الجلسة توقيع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال مكافحة الجريمة.

حضر جلسة المباحثات نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي.

فيما حضر من الجانب المصري مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء عادل السيد عبدالعزيز جعفر، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية.