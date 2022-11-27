أعلن مستشفى د. سليمان فقيه بجدة أنه أول مستشفى في القطاع الخاص يتوصل لاتفاقية الحصول على نظام دافنشي للجراحة الآلية لإتمام عدة أنواع مختلفة من العمليات أثناء التدخل الجراحي.

وبهذه المناسبة أبرمت اتفاقية التعاون المشترك بين مستشفى د. سليمان فقيه وشركة الخليج الطبية للحصول على نظام دافنشي للجراحة الآلية، وقد وقعها د. مازن سليمان فقيه رئيس مجموعة فقيه الطبية، ومن طرف شركة الخليج الطبية المدير التنفيذي للشركة د. إسماعيل أحمد.

يُعد روبوت دافنشي بمثابة أحدث الأجهزة الآلية الحديثة التي تقوم بتكرار حركات الجراح بدقة وثبات ودون ارتعاش أثناء التدخل الجراحي، مما يوفر رؤية مكبرة وواضحة لداخل المريض ويوفر قدراً أكبر من الأمان لعلاج المناطق التي يصعب الوصول لها خلال العمليات التشريحية.

ومن مميزات روبوت دافنشي بأنه:

• يسمح بالعديد من الأمان للعمليات الجراحية.

• رؤية ثلاثية الأبعاد وتضخيم يصل إلى 10 مرات خلال العملية.

• يتجنب الرعاش الطبيعي لليد ويسمح للجراح باكتساب الدقة.

• الشقوق ميليمترية والندوب تكاد تكون معدومة.

• ضئل النزيف الذي يقلل خطر الإصابة بعدوى ما بعد الجراحة.

• إقامة أقصر في المستشفى وتعاف أسرع بعد الجراحة.

• عودة إلى الأنشطة الحياتية اليومية بشكل سريع.

• إمكانية استخدام الجراحة الروبوتية في العديد من العمليات الجراحية.

• يتمم عمليات جراحية كبرى، مثل: جراحة المسالك البولية القولون، المستقيم، أمراض النساء، جراحة القلب.

كما يمكن استخدام الجراحة الروبوتية في العديد من العمليات الجراحية، والتي يتم النظر إليها باعتبارها عمليات جراحية كبرى، مثل: جراحة المسالك البولية القولون، المستقيم، أمراض النساء، جراحة القلب.