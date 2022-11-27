نظمت شركة محمود صالح أبار إحدى الشركات الرائدة في مجال الإلكترونيات بالمملكة ورشة عمل برامج نقاط البيع المعروفة باسم AbbarEpos، وهو برنامج لنقاط البيع سحابي مجهز بمميزات متقدمة لتطوير الأعمال التجارية من خلال زيادة المبيعات وإدارة المخزون وعلاقات العملاء وغير ذلك متوافق مع نظام الفاتورة الإلكترونية بفندق راديسون بلو بمدينة جدة يوم الإثنين 24 أكتوبر.

حضر الورشة مجموعة من رواد الأعمال التجارية، وتم تنظيم ورشة العمل من قبل مدير تسويق قناة أومني ريحان شمسي.

افتتح الورشة مدير عام كاسيو بشركة أبار أيمن توفيق، مرحبا بالحضور، ومشيرا إلى أن أصحاب الأعمال يمكنهم الآن البدء باستخدام أبار لنقاط البيع AbbarEpos بسلاسة، كما قدم فايز بن عبري عرضا حول الحلول المختلفة للعملاء في المملكة، وتم عرض مقطع فيديو يوضح نقاط القوة في أبار لنقاط البيع من حيث الخدمات والتسهيلات وكيف يوصي العملاء ببرنامج أبار لنقاط البيع لكل مطعم أو مقهى أو بائع تجزئة.

خلال الورشة عقدت جلسة نقاش استضافها عبدالعزيز الغامدي مهندس برمجيات وكان من بين المتحدثين همام سلامة (محاسب قانوني) وعبدالعزيز العيسى (محامي ومستشار قانوني) وعبدالله الغامدي (المدير العام لمجموعة هامات)، إذ ناقش المتحدثون فوائد استخدام الفواتير الإلكترونية بدلا من الفواتير المكتوبة يدويا، وكيف ينبغي للشركات الحالية أن ترحب بقرار هيئة الزكاة والضرائب والجمارك (ZATCA) لبدء استخدام الفاتورة الإلكترونية في أعمالها.

الجدير بالذكر أن شركة أبار كانت موزعا لأجهزة نقاط البيع كاسيو لأكثر من 30 عاما وقد تم بيع أكثر من 32 ألف جهاز خلال العشر سنوات الماضية. وبعد الإعلان عن اللوائح الجديدة لهيئة الزكاة والدخل والجمارك وجدت شركة أبار الفرصة لاستمرار نجاحها في أنظمة نقاط البيع بتطوير نظام AbbarEpos الخاص بها والذي يدعم الفاتورة الإلكترونية.

يمكن للعملاء ببساطة الدخول على موقع www.abbar-epos.com وتجربة الباقة (المجانية) مدتها 14 يوما لتجربة البرنامج لأعمالهم، ثم يمكنهم اختيار الباقات المختلفة للاشتراك بناء على احتياجاتهم.

فريق عمل أبار لنقاط البيع AbbarePOS جاهز لمساعدتكم وخدمتكم على مدار الساعة ببساطة عن طريق إرسال رسالة على WhatsApp إلى +966 50430 9787.