قام أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد)، بجولة تفقدية لمشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر المشروع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس.

واطلع أمير تبوك خلال الجولة على مختلف الأقسام بالمشروع المقام على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين بمساحة 8 آلاف متر مربع، مستمعاً لشرح عن المبنى وما يتضمنه من إدارات وأقسام، وقاعة مؤتمرات بسعة 210 أشخاص، وصالة اجتماعات ومحاضرات تتسع لـ180 شخصا، إضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.

وأعرب أمير منطقة تبوك في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده من نسب إنجاز في المشروع، موكداً ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال أمير تبوك: «إن هذا المشروع بما فيه من مكونات ليس لمجلس المنطقة فحسب، بل لاحتواء كافة الأنشطة والفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة، ولاحتضان أي مؤتمر على أي مستوى بشكل منظم وحديث».

كما وجه أمير تبوك القائمين على المشروع بضرورة مضاعفة الجهود لإنجازه في وقته وزمانه المحددين.