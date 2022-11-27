أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بترقية وتعيين 127 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمرفق القضاء.

وسأل وزير العدل، المولى -عز وجل- أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل.