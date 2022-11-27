باشرت لجان حصر الأضرار في جدة مهماتها الميدانية بالوجود في الأحياء المتضررة جنوب المحافظة، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح الخميس الماضي واستمرت لنحو 8 ساعات.

وتأتي مباشرة لجان حصر الأضرار، ضمن لجان عدة تعمل وفق نظام إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان، يتم من خلاله إدخال جميع بيانات المتضررين سواء مواطنين أو مقيمين.

وكان المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، قد أكد لـ«عكاظ» أمس (السبت) أن العمل في الميدان لايزال متواصلا، وأن كافة المشاريع المتعلقة بتصريف مياه الأمطار ستخضع للتقييم من أمانة جدة، كاشفا أن المشاريع ساهمت في تحجيم الأضرار لاسيما أن الأمطار كانت بنسبة 3 أضعاف ما وقع في سيول جدة قبل 11 عاما، إذ وصلت إلى 182 مليمترا الخميس الماضي، بعد أن استمر هطول الأمطار لمدة 8 ساعات متواصلة.