نظفت بلدية بحرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس طريق بحرة، وقامت بشفط المياه، وذلك بمشاركة الشيولات من إدارة الطرق، حيث تم استخدام المواتير لشفط المياه الراكدة، ورفع كميات كبيرة من الأتربة في الطريق العام، بعد هطول الأمطار الغزيرة على محافظة بحرة؛ ما تسبب في وجود كميات كبيرة من المياه وأتربة الأودية التي جرفتها السيول وأدت إلى عرقلة حركة السير.من جهة ثانية، بدأت لجان حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة بحرة عملها أمس، واتخذت مدارس دور العلم مقراً لها في بحرة المجاهدين وتابع المحافظ رجاء بن دخيل الله السلمي أعمال لجان الحصر واستقبال المتضررين ووجه بسرعة إنجاز حصر الأضرار ورفعها للجهات المعنية.