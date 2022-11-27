أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 17/‏‏‏ 11 حتى 23/‏‏‏ 11/‏‏‏ 2022، عن ضبط 15.713 مخالفاً، منهم 9.131 مخالفاً لنظام الإقامة، و4.166 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2.416 مخالفاً لنظام العمل. وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 439 شخصاً، 78% منهم يمنيو الجنسية، و16% إثيوبيو الجنسية، و6% جنسيات أخرى، وتم ضبط 37 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. كما تم ضبط 25 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 53.629 وافداً مخالفاً، منهم 49.068 رجلاً، و4.561 امرأة، وأُحيل 42.513 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2.091 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11.031 مخالفاً.وأكدت وزارة الداخلية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.