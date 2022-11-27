باشرت لجان حصر الأضرار في جدة مهماتها ميدانيًا بالتواجد في الأحياء المتضررة جنوب جدة، ضمن لجان عدة تعمل وفق نظام إلكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان، يتم من خلاله إدخال جميع بيانات المتضررين سواء مواطنين أو مقيمين.وتقوم اللجان بحصر المتضررين القاطنين في حي واحد مع بعضهم البعض؛ ما يسهل لأعضاء اللجنة (المالية + الداخلية) إنهاء إجراءاتهم في أسرع وقت ممكن، فيما يخضع مقدار التعويضات لمقدار الضرر في الأثاث أو السيارات أو العقارات.وتواجدت اللجان منذ ساعات الصباح الباكر في حي الأجاويد جنوب جدة، حيث وقفت على شارع عبيدالله بن أبي يزيد، وهو أشد المواقع تضررًا بالحي، وقد جرفت قوة مياه الأمطار عشرات المركبات، وتضررت عدة منازل عمدت اللجنة للوقوف عليها.يذكر أنه يطلب من المتضرر إحضار صورة من وثيقة الملكية (عقد إيجار ساري المفعول معتمد، صك، أو أصل وثيقة تملك مؤقتة، الآيبان الخاص بالمتضرر)، وبالنسبة للسيارات من لديه تأمين شامل عليه مراجعة شركة (نجم).ويقوم ملاك المركبات ممن لديهم تأمين طرف ثالث أو لا يملك تأمينا بمراجعة (لجنة حصر الأضرار) بالأوراق المطلوبة كافة.