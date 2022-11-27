تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة جدة الخميس الماضي في تضرر مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني، التي دهمتها المياه في عدة أقسام، وغمرت المياه الدور الأول للمبنى الرئيسي، وتعرضت على إثرها بعض مرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة لدخول المياه، وتم التعامل مع الموقف وفق خطة الطوارئ. وأكدت المدينة أنه لم تتأثر خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين ولم تسجل إصابات، مشيرة إلى أن المدينة الطبية مستمرة في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية، ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمة في المستشفى. وعلمت «عكاظ» أن فرق العمل نجحت في إخلاء الحالات بشكل عاجل وتأمين مواقع بديلة.وفي حي البغدادية، تسببت الأمطار في إخلاء ونقل مرضى مستشفى خالد إدريس، الذي تضرر من مياه الأمطار، وتم نقلهم بالتنسيق مع صحة جدة، ويتوقع عودة المستشفى للعمل خلال اليومين القادمين.وكانت محافظة جدة قد شهدت أمطاراً غزيرة الخميس الماضي، بلغت 179 مليمتراً؛ ما استدعى نقل مرضى، وتحويل مراجعين من المستشفيات المتضررة وذلك لتسرب المياه ودخولها إليها.