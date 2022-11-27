شاركت الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية في برنامج «التعايش الإعلامي العسكري الخليجي»؛ الذي استضافته القوات المسلحة بدولة الكويت الشقيقة خلال الفترة بين 20 - 24 نوفمبر الجاري. ورأس وفد وزارة الدفاع مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن السلطان.وشارك في البرنامج، الإدارات المختصة بالتواصل والتوجيه المعنوي بوزارات الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقسم الإعلام العسكري بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وقسم التوجيه المعنوي بالقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.وشمل البرنامج محاضرات وندوات وزيارات إعلامية مختصة، وعقد ندوة «التواصل الاجتماعي»، وورشة عمل لتبادل التجارب والخبرات، وعرضاً مرئياً عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الدفاع الكويتية في نادي ضباط الجيش، وزيارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول مجلس التعاون، ووزارة الإعلام الكويتية، وتلفزيون وإذاعة الكويت.وشمل البرنامج زيارة مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني الكويتي، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية.وأكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية عبدالرحمن السلطان، أن برنامج التعايش الإعلامي يهدف إلى التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، وذلك من أجل الإسهام في تطوير القدرات الإعلامية العسكرية ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وشدد السلطان، على أهمية تفعيل برامج التعايش الإعلامي مع الأشقاء في دول مجلس التعاون، ودورها في الإسهام بتطوير القدرات التواصلية العسكرية؛ بوصفها فرصة لمزيد من تعزيز التعاون وتفعيل البرامج المشتركة مما يحقق الأهداف الإستراتيجية للعمل الخليجي المشترك. يذكر أن الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي بوكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية قد استضافت برنامج التعايش الإعلامي الخليجي في شهر أكتوبر الماضي في الرياض.