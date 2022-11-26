افتتحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فعاليات الجولات التعريفية في خيبر، يوم الخميس 24 نوفمبر، بعرض مذهل لطائرات الدرون، التي رافقها تعليق صوتي وعزف حي من فرقة أوركسترا موسيقية عالمية.

يأتي افتتاح الجولات في خيبر بمثابة نظرة خاطفة على ما تعرضه الواحة من عجائب جيولوجية وتاريخية ولفترة محدودة، إذ تستمر الجولات حتى الـ18 من مارس 2023، في جولات ليوم واحد من العلا أو المدينة المنورة.

تأتي فعاليات خيبر جزءاً من مهرجان الممالك القديمة، الذي تقدمه لحظات العلا، وهي حقيبة فعاليات تغطي كافة أحداث مناطق العلا.

تم تقديم عرض طائرات الدرون على مطل الروان في خيبر، الذي يطل على مظهر مذهل للواحة والبلدة القديمة في خيبر. ويعد من أكبر عروض طائرات الدرون، إذ طارت 1450 طائرة مجهزة بأضواء ساطعة لتشكل معاً صوراً ثلاثية الأبعاد ومتحركة، تحكي مع التعليق الصوتي والشاشات السينمائية وموسيقى الأوركسترا حكايات ما قبل التاريخ في خيبر، والعجائب الأثرية والجيولوجية والطبيعية بها.

وقد استوحيت موسيقى العرض من جيولوجيا واحة خيبر وما تحتويه من ألوان طبيعية مدهشة، مثل البركانين الأبيض والأسود، والواحة الخضراء، وألوان الصخور والمياه.

يقدم مهرجان الممالك القديمة الرابط التاريخي والثقافي العريق بين واحات العلا وخيبر وتيماء، وهي الواحات الثلاث في شمال غرب المملكة، التي تشتهر بالطبيعة والآثار والحكايات التاريخية القديمة.

ويمكن للزوار مشاهدة عرض طائرات الدرون حتى الـ15 من ديسمبر 2022.

وتقدم جولة واحة خيبر ما يلي:

• رحلات على متن طائرات الهليكوبتر التي تعطي نظرة شاملة للمناظر الطبيعية والجيولوجية.

• مخيم خيبر - تجربة فريدة من نوعها للإقامة في موقع تخييم فخم وسط مناظر طبيعية ساحرة بالقرب من موقع حرة خيبر البركانية.

• الروان، وهي المنطقة الرئيسية لاستقبال الزوار في مركز الترحيب وإعطائهم نبذة عن الحضارات التي مرت بخيبر.

• مسارات في واحتي عين الجمة وحصاة الدبل.

• قصص من السماء - مشهد جوي مذهل تقدّمه الطائرات المسيّرة، والقصص السردية، والمناظر الطبيعية مع حلول الظلام - على أنغام الفرقة الموسيقية.

ويمكن للزوار حجز رحلاتهم لخيبر وتيماء (خيبر مسافة 3 ساعات من العلا وتيماء مسافة ساعتين ونصف من العلا) في حافلات أو سيارات خاصة مجهزة، كما يمكنهم الذهاب بسياراتهم.