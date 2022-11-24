أوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن الفرق التطوعية والفرق التابعه لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بمركز إسعاف الحرم، باشرت حالة ولادة في وضع حرج للأم، إذ تبين عند وصول الفرق الطبية وجود حالة في ساحات المسجد النبوي الشريف تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة.

وعلى الفور تدخلت الفرق وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الولادة وبمساندة من قبل ممارسة صحية تواجدت بالموقع وإكمال حالة الولادة وخروج الجنين بنجاح.

وبين الزهراني أنه على الفور تم نقل الأم والمولود إلى مركز صحي باب جبريل بعد الاطمئنان على الحالات، مؤكداً أن هذه الحالات تعتبر من الحالات التي تحتاج مجهودات طبية مكثفة، ويعود نجاح مثل هذه الحالات لتكثيف الدورات الطبية المتخصصة والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بدمى ووسائل تدريب متخصصة تقام بشكل دوري.

وشدد الزهراني على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «أسعفني»، أو نداء استغاثة من تطبيق توكلنا، والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية مما يسهل عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنية للجميع دوام الصحة والعافية.