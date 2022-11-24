نالت الشركة الوطنية للإسكان جائزة "Gulf Business" العالمية في نسختها العاشرة لعام 2022 كأفضل مطور عقاري بالمنطقة خلال هذا العام، وذلك في حفل أقيم في دُبي بحضور عدد من ممثلي الشركات العالمية والجهات الرائدة ورجال الأعمال على مستوى المنطقة.

ويـأتي فوز الشركة الوطنية للإسكان بالجائزة نظراً لدورها الكبير في تطوير منظومة العرض العقاري بالمملكة من خلال تمكينها للقطاع الخاص في تنمية السوق العقاري والارتقاء باحترافية الخدمات المقدمة فيه، مما أتاح آفاقاً أوسع في تعزيز الاستدامة لأعمالها وأعمال منظومة العرض العقاري في المملكة.

وجاء حصول الوطنية للإسكان على الجائزة لما حققته من معايير رفيعة ومنجزات نوعية انعكست بشكل مباشر على مجال التطوير العقاري والاستثمار في القطاع السكني والعقاري بالمملكة، بالإضافة إلى نجاحاتها في إثراء السوق العقاري بمشاريع نوعية أحدثت الفرق على المستوى التنموي والاقتصادي وكان له الأثر الإيجابي على الحياة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المملكة.

وتعمل الوطنية للإسكان على الارتقاء بالقطاع العقاري كقطاع رائد، يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، كما تسير استناداً على رؤية طموحة تستهدف تحقيق نهضة عمرانية شاملة من خلال تطوير مجتمعات سكنية، شكلت إضافة كبرى لقطاع التشييد والبناء بتصاميم حديثة، وبنية تحتية متطورة، محققةً لجودة الحياة كهدف إستراتيجي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.