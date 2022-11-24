‏يعاني ما يقارب 600 مشترك في بحرة من أنقطاع الكهرباء منذ الصباح، في وقت أعلنت فيه الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع نتيجة الحالة المطرية في محافظتي الليث والجموم والأحياء المتأثرة.

وأكدت الشركة أنها تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لما يقارب من 578 مشتركا.

وأشارت إلى أنها تمكنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في محافظة جدة رغم صعوبات التنقل نتيجة الحالة المطرية، مضيفا أنه تبقى ما يقارب من 3484 مشتركاً موزعة منها 1048 مشتركاً في شمال جدة، و1271 مشتركاً في جنوب جدة، و1165 مشتركا في وسط جدة، مؤكدة أنها ستصدر تحديثاً دورياً بهذا الخصوص.