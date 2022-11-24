استيقظت محافظة جدة صباح اليوم (الخميس) على وقع حالة مطرية لم تشهدها منذ سنوات، إذ هطلت أمطار غزيرة، استمرت لنحو 6 ساعات، من 8:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا.

ومنذ اللحظة الأولى، أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن الأمانة فعّلت خطة الأمطار، وأعلنت حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها وباشرت أعمال سحب المياه ورفع المخلفات، لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية، ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة، حيث تواصل الأمانة أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية، بمشاركة نحو 2564 عاملاً وموظفاً و960 آلية ومعدة، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزاً للإسناد، ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي، فيما يتم التنسيق مع الجهات المختصة.

وفي السياق، كشف المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، بأنه تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن جراء الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة، ناصحا جميع سكان المناطق التي شملتها الأمطار بعدم الاقتراب من المواقع المنخفضة ومجاري الأودية والسيول وتجمعات المياه، خصوصا في ظل وجود سيول منقولة على محافظة جدة من شرق المحافظة، مشددا على ضرورة بقاء الجميع في أماكن آمنة وعدم الخروج إلا للضرورة حتى يتضح مستوى التنبيه الوارد من المركز الوطني للأرصاد.

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه سجّل اليوم أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في جنوب المحافظة، بلغت 179 مليمتراً، وأوضح من خلال التقرير الذي أصدره، أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في عام 2009، أي قبل 13 عاما.

وكشف أن كميات الأمطار اليومية على مدينة جدة التي سجلتها المراصد والمحطات التابعة للمركز من 8:00 صباحا إلى 2:00 ظهر اليوم جاءت كالتالي: مطار الملك عبدالعزيز 83.4 ملم، مدينة الملك عبدالله الرياضية 78.4 ملم، المبنى الرئيسي - حي الورود 138.2 ملم، بني مالك 97.4 ملم، بلدية أم السلم 157 ملم، بلدية جنوب جدة 179.6 ملم، حي الخالدية 44.6 ملم، جدة - الجامعة 58 ملم، بلدية أبحر 84 ملم، بحرة 44.4 ملم.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام أن المركز يشارك معلومات الحالة الماطرة مع جميع الجهات المستفيدة، «ومستمرون في تحديث معلوماتنا لحظة بلحظة؛ ليكون الجميع على اطّلاع مستمر وفق آلية دقيقة»، مضيفا: «المعطيات تشير إلى استمرارية هطول الأمطار إلى غدٍ (الجمعة) على المناطق المتأثرة».

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث في إمارة منطقة مكة المكرمة، قد أعلن فور بدء الحالة المطرية إغلاق طريق الحرمين السريع في المنطقة الواقعة بين جسر (المنتزهات)، إلى جسر الملك عبدالله في الاتجاهين، وإغلاق طريق جدة - مكة المكرمة السريع في الاتجاهين، قبل أن يعود لاحقا ويعلن استئناف الحركة المرورية فيه، في حين كان مرور محافظة جدة باشر إغلاق عدد من الأنفاق هي: نفق الجامعة (الطير - السبعين)، السلام مول شمالاً، فلسطين مع الأمير ماجد (السبعين)، الملك عبدالله مع الملك فهد (الستين)، الملك عبدالله مع طريق المدينة غرباً، مهيبا بقائدي المركبات تجنب هذه الأنفاق.