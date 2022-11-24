نيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة، في الرياض، النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان عادلبيك قاسم علييف، رئيس الوفد القرغيزي المشارك في أعمال الدورة (الثالثة) للجنة المشتركة السعودية - القرغيزية التي عقدت خلال الفترة من 21 - 23 نوفمبر 2022 في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تَسلم وزير الخارجية من النائب الأول لرئيس وزراء قرغيزستان خطاباً وهدية من الحكومة القرغيزية نيابةً عن ولي العهد.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قيرغيزستان لدى السعودية أولوقبيك ماريبوف.