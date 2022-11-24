كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن المملكة تحتضن أجمل المعالم الجيولوجية في العالم، هو «جبل القدر»، الذي تم تصنيفه واختياره ضمن أفضل 100 موقع جيولوجي من الاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية «IUGS» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

وأكدت أن «جبل القدر» صُنّف ضمن أجمل المعالم الجيولوجية العالمية، حيث تم اختيار أول 100 موقع للتراث الجيولوجي من بين 181 ترشيحاً مقدماً من 56 دولة، تضمنت 34 معلماً من الأمريكتين الشمالية والجنوبية، ومعلماً جيولوجياً من 28 دولة في قارة أوروبا، و15 من قارة أفريقيا، و23 من آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها اليوم (الخميس)، أن جبل القدر بحرة خيبر في السعودية يعد من أكبر الحقول البركانية وضمن آخر البراكين التي ثارت قبل 1000 سنة، وكونت شكلاً جمالياً خلاباً وهو مخروط بركاني كبير يبلغ ارتفاعه النسبي نحو 400 متر.

وأشارت أن موقع جبل القدر والمعالم الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تم اختيارها، مثل: (جراند كانيون، ومتنزه يلو ستون الوطني في الولايات المتحدة، وحزام أركيان باربرتون جرينستون في جنوب أفريقيا، وجبل إيفرست)، «هي أماكن ملهمة أسهمت بشكل كبير في تطوير العلوم الجيولوجية».