أعلن قطار الحرمين السريع أن جميع رحلاته لليوم (الخميس) 24 نوفمبر 2022 مجدولة حسب التوقيت المقرر لها، وفي حال عدم التمكن من الوصول إلى محطة السليمانية أو محطة المطار في جدة، فلن يتم تطبيق غرامات الإلغاء وعدم الحضور.

وأضاف: ستتم الإفادة لاحقا بآلية التعويض عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني المسجلين لدينا.

يذكر أن جدة شهدت هطول أمطار غزيرة منذ صباح اليوم وحتى فترة ما بعد الظهر، طوال ست ساعات، ما أدى إلى قطع الطرق وعزل بعض الأحياء وعدم تمكن سكانها من مغادرة منازلهم، عطفا على توقف الحركة المرورية في عدد من المحاور والطرق والتقاطعات الرئيسية بسبب تجمعات مياه الأمطار.